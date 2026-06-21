Володин: Польша должна определиться с поддержкой павших или неонацистского режима

Польша должна определиться, кого она защищает и поддерживает. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

На заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России спикер призвал европейское государство сделать выбор.

«Польше надо определиться. С кем она? Со своим народом, память защищает о павших, или с преступным неонацистским режимом киевской хунты», — задался вопросом он.

После того как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого орла.

В ответ в Киеве пообещали предпринимать зеркальные шаги в отношении Варшавы. «Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны, пренебрежительны к нашей стране… Я хочу, чтобы наши польские друзья это услышали», — пояснил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.