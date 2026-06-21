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13:25, 21 июня 2026Бывший СССР

На Украине заявили о зеркальных шагах в отношении Польши

Сибига заявил, что Киев будет предпринимать зеркальные шаги в отношении Польши
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Michel Euler / Reuters

Киев будет предпринимать зеркальные шаги в отношении Варшавы на фоне конфликта двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны, пренебрежительны к нашей стране… Я хочу, чтобы наши польские друзья это услышали», — пояснил он.

Сибига также заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий выступил разрушителем положительных наработок, которые были достигнуты между Киевом и Варшавой.

20 июня Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

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