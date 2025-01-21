Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:48, 21 января 2025Из жизни

Приехавший в Россию немец описал новогодние салаты фразой «это за пределами добра и зла»

«Лента.ру»: приехавший в Россию немец Дэвид пожаловался на новогодние салаты
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Приехавшего в Россию учиться немца возмутили новогодние салаты с майонезом. О любимых и ненавистных блюдах русской кухни он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Аспирант-славист Дэвид из Германии приехал в Москву в 2021 году. До этого он успел пройти несколько длительных стажировок в Новосибирске. По его словам, когда он впервые стал знакомиться с русской кухней, еда не шокировала его., однако некоторые блюда возмутили. Так, например, Дэвид пожаловался на новогодние салаты.

«Меня шокирует ваш новогодний стол. Холодец мне знаком, в Германии есть подобное блюдо, но салаты… Я хочу сказать, что побросать в миску все, что есть в холодильнике, залить это литром майонеза, а потом назвать это салатом — для меня это за пределами добра и зла. Из всех этих салатов я готов признать только селедку под шубой. Только она меня убедила в их праве на существование», — рассказал он.

Материалы по теме:
Как россиянка переехала в Японию: особенности культуры и жизни, получение образования, как развлекаются японцы
Как россиянка переехала в Японию:особенности культуры и жизни, получение образования, как развлекаются японцы
5 апреля 2022
Как россиянка переехала на Кипр: особенности жизни на острове, климат, что разочаровало
Как россиянка переехала на Кипр:особенности жизни на острове, климат, что разочаровало
3 марта 2020
«Стыдно за Родину не было» История россиянина, который уехал в Америку за мечтой, вернулся спустя 25 лет и не пожалел
«Стыдно за Родину не было»История россиянина, который уехал в Америку за мечтой, вернулся спустя 25 лет и не пожалел
22 декабря 2021

При этом Дэвиду нравятся борщ и окрошка, которую он делает с кефиром. Живя в Европе, он часто покупает пельмени в русских магазинах. Он также остался неравнодушен к блинчикам, сырникам, глазированным сыркам и березовому соку.

Ранее россиянин, четверть века проживший в США и Канаде, рассказал об особенностях американской еды и сравнил ее с русской. Он отметил, что большая часть иностранных блюд безвкусная, а местные рестораны предлагают слишком маленький выбор.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Им придется сравнять счет». Трамп требует от союзников по НАТО больше тратить на Украину

      Россиянина приговорили к десяти годам колонии за изнасилование и разбой

      Россия нарастила закупки овощей из Китая до пятилетнего максимума

      В России захотели ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды

      Трамп принял одно решение по блокировке TikTok

      Назван тип применяемого в Курской области вооружения ВСУ

      Россиянка похитила выплаты у матери бойца СВО и купила на них машину

      Бьянка удивила фанатов фигурой в бикини после похудения на 35 килограммов

      Стали известны подробности переговоров Лаврова и главы МИД Армении

      Юру Борисова номинировали на еще одну престижную кинопремию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше