Приехавший в Россию немец описал новогодние салаты фразой «это за пределами добра и зла»

«Лента.ру»: приехавший в Россию немец Дэвид пожаловался на новогодние салаты

Приехавшего в Россию учиться немца возмутили новогодние салаты с майонезом. О любимых и ненавистных блюдах русской кухни он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Аспирант-славист Дэвид из Германии приехал в Москву в 2021 году. До этого он успел пройти несколько длительных стажировок в Новосибирске. По его словам, когда он впервые стал знакомиться с русской кухней, еда не шокировала его., однако некоторые блюда возмутили. Так, например, Дэвид пожаловался на новогодние салаты.

«Меня шокирует ваш новогодний стол. Холодец мне знаком, в Германии есть подобное блюдо, но салаты… Я хочу сказать, что побросать в миску все, что есть в холодильнике, залить это литром майонеза, а потом назвать это салатом — для меня это за пределами добра и зла. Из всех этих салатов я готов признать только селедку под шубой. Только она меня убедила в их праве на существование», — рассказал он.

При этом Дэвиду нравятся борщ и окрошка, которую он делает с кефиром. Живя в Европе, он часто покупает пельмени в русских магазинах. Он также остался неравнодушен к блинчикам, сырникам, глазированным сыркам и березовому соку.

Ранее россиянин, четверть века проживший в США и Канаде, рассказал об особенностях американской еды и сравнил ее с русской. Он отметил, что большая часть иностранных блюд безвкусная, а местные рестораны предлагают слишком маленький выбор.