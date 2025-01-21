Россия нанесла удар по объекту энергетики на Украине

Минобороны России заявило о поражении объекта энергетики на Украине

Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, который обеспечивает работу предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников, а также живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 148 районах. В ведомстве уточнили, что в атаке были задействованы ракетные войска, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны и артиллерия.

Ранее, 16 января, Минобороны России отчиталось об ударе по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине, который стал ответом на запуск вглубь российской территории западных дальнобойных ракет, а также на атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, через которую идет газ по трубопроводу «Турецкий поток».

Всего с 11 по 17 января армия России нанесла по Украине восемь групповых ударов высокоточным оружием, поразив объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также базу горючего, склады вооружения и инфраструктуру военных аэродромов.