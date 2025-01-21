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23:42, 21 января 2025Мир

Россия расторгла меморандум о работе японских центров в РФ

МИД РФ уведомил Японию о расторжении меморандума по реформаторским центрам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Россия расторгла меморандум о работе японских реформаторских центров на территории страны, Токио уведомили об этом решении. Об этом сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующие соглашения между сторонами были заключены 5 сентября 2000 года и 29 июня 2003 года. Целью договоренностей было созидательное сотрудничество между Россией и Японией, а также укрепление связей в ряде сфер. В МИД подчеркнули, что предпринимаемые Токио с февраля 2022 года шаги идут вразрез с «духом и буквой меморандумов».

«В условиях продолжения правительством Японии антироссийской политики очевидно, что задекларированные в этих документах цели и задачи утратили актуальность, а взаимодействие на их основе себя исчерпало», — заключили в МИД России.

Ранее в МИД сообщили, что Россия рассмотрит инициативы Японии по возобновлению диалога после практических шагов Токио к отказу от проведения недружественной политики в отношении Москвы.

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