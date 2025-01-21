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17:18, 21 января 2025Ценности

Россиянкам раскрыли опасность поцелуев с бородатыми мужчинами

Дерматолог Филева: Поцелуи с бородатым мужчиной могут вызвать инфекцию кожи
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филева раскрыла россиянкам опасность поцелуев с бородатыми мужчинами. Ее комментарий публикует Life.ru.

По словам эксперта, подобное взаимодействие может вызвать раздражение на женской коже. Кроме того, в растительности на лице могут находиться болезнетворные микроорганизмы, вызывающие инфекцию импетиго.

«Это довольно распространенная кожная инфекция, которую вызывают бактерии: стрептококки и стафилококки. Проникая в кожный покров или волосяной фолликул, они провоцируют воспаление», — пояснила врач.

При отсутствии должного лечения импетиго может привести к серьезным последствиям, в том числе поразить лимфоузлы, подкожную клетчатку и костную ткань.

В июле 2024 года российские женщины раскрыли отношение к наличию бороды у мужчин.

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