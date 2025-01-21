Российский участник СВО рассказал о спасшей его сослуживца детали

RT: Крестик на шее спас бойца СВО от серьезного ранения

Крестик на шее участника специальной военной операции (СВО) на Украине спас его от серьезного ранения. Об этом случае рассказал сослуживец бойца, пишет RT.

«Осколок пробил его и только поверхностно ранил [военного]», — отметил собеседник издания.

Россиянин назвал случившееся чудом.

Издание также опубликовало кадры, на которых видно, как крестик частично обломился, приняв удар на себя.

Ранее другой военнослужащий рассказал, что икона спасла ему жизнь. Пробив все страницы, пуля не дошла до небольшой иконы, вложенной под заднюю обложку военного билета.