Санду понадеялась на энергетическое сотрудничество Молдавии и США при Трампе

Президент Молдавии Санду выразила надежду на энергетическое сотрудничество с США

Президент Молдавии Майя Санду поздравила 47-ого президента США Дональда Трампа со вступлением в должность и выразила надежду на энергетическое сотрудничество с США. Об этом глава республики написала у себя на странице в социальной сети X.

«Молдова дорожит своими прочными отношениями с США и надеется на совместную работу по укреплению безопасности, энергетического сотрудничества и процветания обеих стран», — написала она в поздравительном сообщении.

Она также пожелала Трампу «всего наилучшего» во время его пребывания на посту президента США. До этого посты с поздравлениями Трампу направили несколько президентов стран бывшего СССР: Украины, Литвы, а также экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьей статус главы государства сейчас оспаривается.

Ранее Майя Санду поделилась подробностями о судебном иске, который она подала против гражданки Молдавии из-за слов о ее деде. В октябре некая Анна Михалаке опубликовала пост в социальной сети о том, что дед президента Молдавии Михаил Санду был доносчиком и сжег все иконы в сельской церкви.