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03:56, 21 января 2025Мир

Сенат Конгресса США утвердил Рубио на пост госсекретаря

Сенат Конгресса утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенат Конгресса США утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря страны. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сразу после утверждения на должность Рубио заявил, что может назвать конкретные сроки прекращения конфликта между Россией и Украиной, но сообщил журналистам, что каждой стороне придется «в чем–то уступить». При этом он не стал уточнять, о каких именно уступках со стороны Киева может идти речь.

Ранее сообщалось, что комитет по международным делам сената США единогласно одобрил кандидатуру сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря страны. За него проголосовали 22 члена комитета. Кроме того, спецкомитет по разведке утвердил бывшего главу национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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