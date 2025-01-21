Сенат Конгресса США утвердил Рубио на пост госсекретаря

Сенат Конгресса утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря США

Сенат Конгресса США утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря страны. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сразу после утверждения на должность Рубио заявил, что может назвать конкретные сроки прекращения конфликта между Россией и Украиной, но сообщил журналистам, что каждой стороне придется «в чем–то уступить». При этом он не стал уточнять, о каких именно уступках со стороны Киева может идти речь.

Ранее сообщалось, что комитет по международным делам сената США единогласно одобрил кандидатуру сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря страны. За него проголосовали 22 члена комитета. Кроме того, спецкомитет по разведке утвердил бывшего главу национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ).