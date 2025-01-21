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13:23, 21 января 2025Силовые структуры

Стали известны подробности о развратившем шестерых детей россиянине

Домогавшийся шестерых школьников житель Балахны трудился подсобным рабочим
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Нижегородской области 35-летний житель Балахны домогался шестерых детей. Об этом сообщает NewsNN.

По данным издания, мужчина был подсобным рабочим и жил в квартире дома на улице Челюскинцев. Он знакомился с мальчиками и девочками во дворе, а затем приглашал их к себе в гости. Потерпевшим от 11 до 14 лет.

Россиянин признал вину. Он рассказал, что в летом и осенью 2024 года совершил действия сексуального характера в отношении детей, а с одной из девочек пытался вступить в интимную связь.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Мужчина арестован.

Ранее в Астрахани осудили на 12 лет фотографа за совращение несовершеннолетних.

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