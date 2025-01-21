Суд Льежа отказался продолжать расследование иска по обвинению фон дер Ляйен в коррупции

Суд Льежа отказался продолжать расследование иска против фон дер Ляйен

Суд Льежа отказался продолжать расследование иска против председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом стало известно из заявления суда, сообщает ТАСС.

Уточняется, что главу ЕК обвинили в коррупции при закупке 1,8 миллиарда вакцин от COVID-19 за 35 миллиарда евро.

«Суд Льежа отказал в рассмотрении иска, поданного Фредериком Бальданом против Урсулы фон дер Ляйен. Это решение также распространяется на все стороны, присоединившиеся к обвинению», — говорится в постановлении.

Ранее бельгийский активист Фредерик Бальдан заявил, что бельгийский суд рассмотрит вопрос об иммунитете фон дер Ляйен. Он отметил, что глава ЕК давно перешла все границы дозволенного, так что не может рассчитывать на иммунитет в связи с выдвинутыми обвинениями в коррупции.