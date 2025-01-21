Трамп отменил указ Байдена и внес Кубу в список стран — спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп отменил указ Джо Байдена и спустя всего шесть дней вновь внес Кубу в список стран — спонсоров терроризма. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, указ Байдена был был частью сделки, в результате которой Гавана согласилась освободить 553 политических заключенных, однако на данный момент на свободу вышли только 88 человек. Отмечается, что теперь неясно, продолжит ли Куба отпускать заключенных после отмены Трампом решения своего приемника.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в соцсети X раскритиковал решение Трампа, назвав его «актом высокомерия и пренебрежения к правде».
Ранее Трамп объявил, что более 1000 сотрудников американской администрации, назначенных бывшим президентом США, будут уволены. По словам президента, уволены будут те сотрудники, которые не соответствуют его концепции «Сделаем Америку снова великой».