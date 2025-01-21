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06:49, 21 января 2025Россия

Украина выпустила 12 беспилотников по российскому региону

Врио губернатора Слюсарь: Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В ночь на 21 января на севере Ростовской области уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что ВСУ выпустили дроны по Шолоховскому и Чертковскому районам. Беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, добавил Слюсарь.

14 января Юрий Слюсарь заявил, что в Миллеровском и Тарасовском районах региона сбили 14 БПЛА Вооруженных сил Украины.

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