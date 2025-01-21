Журналистка Панченко: В конце конфликта Зеленский обвинит в поражении Запад

В конце конфликта украинский лидер Владимир Зеленский обвинит в своем поражении Запад. Таким мнением поделилась украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

«У него была миллионная армия. У него были сотни миллиардов. Сейчас западные деньги украдены. В конце концов он обвинит в поражении Запад», — посетовала она.

Журналистка также предупредила, что Зеленский от отчаяния может призвать на фронт остатки мужского населения.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский утратил доверие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и граждан страны. Так, по мнению депутата, способность украинской армии продержаться в ближайшие полгода благодаря переданной военной помощи Запада переоценена.

Дубинский до этого заявил, что именно из-за Зеленского страна оказалась на грани поражения, он должен уйти в отставку. По его словам, каждый день отказа от прекращения огня ухудшает позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

