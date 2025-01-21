В Армении заявили о возможности обсудить любые проблемы с Россией

Ереван и Москва всегда могут обсудить любые проблемы в отношении двух стран. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает ТАСС.
«Я не думаю, что России есть о чем беспокоиться. Нет вопросов, которые Армения и Россия не могли бы обсудить», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что в Москву на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым вылетел министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоится 21 января.
В пятницу, 17 января, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе диалога главы государств обсудили председательство Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).