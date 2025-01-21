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11:41, 21 января 2025Бывший СССР

В Армении заявили о возможности обсудить любые проблемы с Россией

Спикер парламента Армении Симонян: Ереван и Москва могут обсудить любые проблемы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ален Симонян

Ален Симонян. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Ереван и Москва всегда могут обсудить любые проблемы в отношении двух стран. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

«Я не думаю, что России есть о чем беспокоиться. Нет вопросов, которые Армения и Россия не могли бы обсудить», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Москву на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым вылетел министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоится 21 января.

В пятницу, 17 января, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе диалога главы государств обсудили председательство Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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