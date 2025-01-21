В Чехии захотели прекратить поставлять Украине снаряды

Denik N: Чехия прекратит поставлять Украине снаряды в случае прихода оппозиции

Чехия прекратит поставлять Украине снаряды в случае прихода к власти оппозиции. Об этом заявил глава теневого правительства крупнейшей оппозиционной партии Чехии АНО Карел Гавличек, пишет Denik N.

Политик, который также занимает должность вице-президента АНО – движения бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша, – подчеркнул, что движение не продолжит инициативу с боеприпасами для Украины, если войдет в правительство.

«Мы не будем продолжать инициативу по боеприпасам. Совсем нет», – отметил Гавличек.

Ранее Чехия получила из Европейского фонда мира 372 миллиона крон (около 15,2 миллиона долларов) в качестве компенсации за поставленную в Киев в 2024 году военную технику.