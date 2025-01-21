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08:25, 21 января 2025Путешествия

В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Ульяновска сняли временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В аэропортах Казани сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Также работу возобновил аэропорт Ульяновска. Кореняко объяснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Информация об ограничениях в воздушных гаванях была опубликована во вторник, 21 января, в 6:35 по московскому времени. Сообщалось, что временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Накануне план «Ковер» вводили в аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска из-за угрозы налета украинских беспилотников. В это время очевидцы сообщали о взрывах над Казанью.

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