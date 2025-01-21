В Госдуме оценили шляпу Мелании Трамп с инаугурации ее мужа

Депутат Делягин: Образ Мелании Трамп на инаугурации был демонстрацией силы

Депутат Госдумы Михаил Делягин оценил шляпу фотомодели Мелании Трамп на инаугурации ее супруга, президента США Дональда Трампа. Его комментарий приводит Life.ru.

54-летняя супруга политика посетила церемонию в черном классическом пальто бренда Adam Lipps и темно-синих остроносых туфлях. Также она надела широкополую шляпу марки Eric Javits, которая прикрывала ее глаза.

В свою очередь, Делягин сравнил Трамп с героиней сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд и отметил, что указанный образ оказался демонстрацией силы.

«Она демонстрировала отчужденность, отстраненность и энергию. То есть она демонстрировала, что "вам не удастся меня игнорировать, вам придется со мной сотрудничать". Это была демонстрация силы и это было более значимо, чем все эти стереотипы Илона Маска, который показал, как взлетают ракеты, и все решили, что он зиганул», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что платье Мелании Трамп на балу после инаугурации вызвало ажиотаж в сети.