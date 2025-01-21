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19:50, 21 января 2025Россия

В Госдуме захотели запретить отказывать россиянкам в отпуске по одной причине

ГД одобрила запрет отказа женам в отпуске для ухода за ранеными на СВО мужьями
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Госдуме захотели запретить отказывать россиянкам в отпуске по одной причине — если перерыв в работе нужен для ухода за ранеными участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий законопроект депутаты одобрили в первом чтении, передает ТАСС.

Речь идет об отпуске без сохранения зарплаты до 35 дней, который предложено предоставлять на основании медицинского заключения.

Депутаты также предложили запретить работодателям отказывать в отпуске без сохранения зарплаты до 14 дней в году работникам, которые являются родителями, женами военнослужащих, которые уже не вернутся с фронта.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сроке принятия наследства участников СВО.

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