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19:04, 21 января 2025Наука и техника

В Минобороны рассказали о новом вооружении инженерных войск

МО РФ: В 2024 году инженерные войска получили более 1800 единиц техники
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Инженерные войска Вооруженных сил России получили более 1800 единиц современной техники в 2024 году. Об этом рассказали в Минобороны России (МО РФ).

Отмечается, что специалистам также передали более 570 тысяч комплектов средств инженерного имущества.

«В настоящий момент состав инженерных войск постоянно наращивается, совершенствуются организационно-штатные структуры инженерных соединений, частей и подразделений, идет перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения», — говорится в сообщении.

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В октябре 2024 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь», созданная на базе танка Т-90, может получить беспилотную версию. Там подчеркнули, что в корпорации есть опыт создания роботизированных саперных комплексов.

В марте в зоне проведения специальной военной операции заметили модернизированную инженерную машину разграждения ИМР-3М. Инженерный танк оснащен колейным минным тралом, телескопической стрелой и универсальным бульдозером. В арсенал ИМР-3М входит пулемет и дымовые гранатометы.

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