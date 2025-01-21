В Минобороны рассказали о новом вооружении инженерных войск

МО РФ: В 2024 году инженерные войска получили более 1800 единиц техники

Инженерные войска Вооруженных сил России получили более 1800 единиц современной техники в 2024 году. Об этом рассказали в Минобороны России (МО РФ).

Отмечается, что специалистам также передали более 570 тысяч комплектов средств инженерного имущества.

«В настоящий момент состав инженерных войск постоянно наращивается, совершенствуются организационно-штатные структуры инженерных соединений, частей и подразделений, идет перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения», — говорится в сообщении.

В октябре 2024 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь», созданная на базе танка Т-90, может получить беспилотную версию. Там подчеркнули, что в корпорации есть опыт создания роботизированных саперных комплексов.

В марте в зоне проведения специальной военной операции заметили модернизированную инженерную машину разграждения ИМР-3М. Инженерный танк оснащен колейным минным тралом, телескопической стрелой и универсальным бульдозером. В арсенал ИМР-3М входит пулемет и дымовые гранатометы.