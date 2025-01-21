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16:42, 21 января 2025Интернет и СМИ

В Минцифры заявили о хакерской атаке на подрядчика «Ростелекома»

Минцифры: Инфраструктура подрядчика «Ростелекома» подверглась хакерской атаке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Минцифры заявило, что на инфраструктуру подрядчика компании «Ростелеком» была совершена хакерская атака. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По данным Минцифры, чувствительные данные клиентов компании-подрядчика не попали в сеть. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, кибернападение не затронуло портал «Госуслуги». «Все данные портала находятся под надежной защитой», — говорится в сообщении.

Также министерство отметило, что вместе с «Ростелекомом» в настоящее время работает над тем, чтобы усилить часть инфраструктуры, которая подверглась атаке. По факту случившегося проводится подробное расследование, добавили в Минцифры.

Ранее в «Ростелекоме» прокомментировали информацию о возможной утечке данных россиян. В компании заявили, что чувствительные данные пользователей, предварительно, не попали в сеть, однако клиентам все равно следует сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.

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