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19:34, 21 января 2025Силовые структуры

В российском городе задержали напавшего на таксиста пассажира

В Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, напавшего на таксиста
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, напавшего на таксиста. Об этом пишет Baza.

Задержанный рассказал силовикам, что нападение произошло якобы из-за опасного маневра таксиста. Это разозлило пассажира, поэтому он потребовал от водителя выйти из машины.

По данным издания, нападавший подписал явку с повинной. При этом он свою вину не признает и просит его простить.

На опубликованных в сети кадрах видно, как пассажир потребовал у водителя прижаться вправо и остановить машину, а после приказал выйти из нее.

Когда шофер напомнил, что они находятся в его машине, неадекватный пассажир сначала ударил его в лицо, а затем напал сзади и принялся душить. После этого он бросил свою жертву и вышел из автомобиля.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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