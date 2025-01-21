Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:17, 21 января 2025Россия

В России назвали катастрофический для Украины сценарий Трампа

Попов: Заморозку американской помощи Украине частично компенсирует Европа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

В случае заморозки помощи Украине со стороны США на 90 дней утраченные поставки частично компенсирует Европа. Об этом заявил генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с «Московским комсомольцем».

«Для Украины существует опасность, что ее оставят на 90 дней без прямых поставок. Киев, как говорится, почувствует существенную разницу. Но компенсацию потерь хотя бы на 50 процентов способна обеспечить Европа», — назвал катастрофический для Украины сценарий Попов.

По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от поведения Европы в новых условиях. Генерал-майор отметил, что союзники Украины будут помогать Киеву с оглядкой на США, а не «в лоб».

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность действующего президента США, став 47-м по счету главой государства. Он поклялся, что будет добросовестно исполнять свои обязанности и сделает все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн высказался об убийстве мирных жителей в Русском Поречном

      Врач назвала причины появления позывов к мочеиспусканию ночью

      Работавшие с Меган Маркл люди назвали ее стиль общения манипулятивным и болезненным

      Новый госсекретарь США заявил о планах избежать возобновления конфликта на Украине

      Российский пенсионер избил знакомого поленом и вывез его в лес

      Назван нестандартный способ сэкономить на отоплении

      Дизайнер объяснил смысл шляпы Мелании Трамп для инаугурации

      В США заявили о планах бороться с правом вето у России и Китая

      Суд Льежа отказался продолжать расследование иска по обвинению фон дер Ляйен в коррупции

      В Госдуме предложили ввести регулирование цен на товары

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше