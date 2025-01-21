В России назвали катастрофический для Украины сценарий Трампа

Попов: Заморозку американской помощи Украине частично компенсирует Европа

В случае заморозки помощи Украине со стороны США на 90 дней утраченные поставки частично компенсирует Европа. Об этом заявил генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с «Московским комсомольцем».

«Для Украины существует опасность, что ее оставят на 90 дней без прямых поставок. Киев, как говорится, почувствует существенную разницу. Но компенсацию потерь хотя бы на 50 процентов способна обеспечить Европа», — назвал катастрофический для Украины сценарий Попов.

По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от поведения Европы в новых условиях. Генерал-майор отметил, что союзники Украины будут помогать Киеву с оглядкой на США, а не «в лоб».

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность действующего президента США, став 47-м по счету главой государства. Он поклялся, что будет добросовестно исполнять свои обязанности и сделает все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов.