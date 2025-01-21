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15:17, 21 января 2025Экономика

В России ответили на угрозу Трампа ввести 100-процентные пошлины против БРИКС

Депутат Чепа: угрозы Трампа против БРИКС связаны с экономической конкуренцией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Imago Images / Globallookpress.com

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары, произведенные в странах БРИКС, являются элементом экономической конкуренции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На угрозы 47-го американского лидера депутат ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Трамп допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввоз в США продукции, выпущенной в странах БРИКС. Трамп подчеркнул, что это не просто угроза, а уже высказанная им позиция. При этом пошлины могут быть и выше, отметил глава Белого дома.

Ничего нового мы не услышали, Трамп и раньше говорил, что надо вести не санкционную борьбу, а борьбу тарифов. (...) Мы с этим будем в любом случае сталкиваться, и надо понимать, что это конкуренция. Я не вижу в этом чего-то неожиданного

Это стопроцентная экономическая история, и у Трампа как у прагматика подход к решению всех проблем будет коммерческий

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что первые заявления Трампа показывают планируемые методы продвижения интересов Вашингтона в период президентского срока политика.

«Очевидно, это указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене», — считает глава ведомства.

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