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14:48, 21 января 2025Наука и техника

В России сочли авантюрой планы Трампа освоить Марс

Профессор Кольга: Планы Трампа освоить Марс являются авантюрой
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / JPL / University of Arizona / Handout / Reuters

Планы президента США Дональда Трампа освоить Марс являются авантюрой. Так считает заведующий кафедрой летательных аппаратов Университета Решетнева профессор Вадим Кольга. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению эксперта, у плана есть три большие проблемы. Во-первых, отсутствие отработанного корабля для полетов. Во-вторых, наличие радиации за пределами магнитосферы Земли. В-третьих, необходимость человеку долго находиться в состоянии невесомости.

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«Полет на Марс даст нам много дополнительных сведений для получения новых технологий в сфере ракетостроения, открытий новых областей в ракетно-космической технике», — резюмировал профессор.

Ранее Трамп говорил о намерениях США освоить Марс и установить на планете флаг страны.

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