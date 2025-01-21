В России высказались о действиях ВСУ после инаугурации Трампа

Депутат Швыткин: ВСУ не прекратят боевые действия с приходом Трампа

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли значительно изменятся на фоне инаугурации президента США Дональда Трампа и заявлений о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, высказался в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Думаю, больших изменений ждать не стоит. Все так же будут осуществляться удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре, нападения на наши территории. Кроме того, ВСУ продолжат попытки удержания Курской области, которым мы сейчас активно противостоим», — сказал политик.

Он добавил, что Россия готова к любому варианту развития событий, включая активизацию ВСУ и попытки новых наступательных действий.

«Все наши действия направлены на решение боевых задач, независимо от того, какую политику в отношении украинского конфликта будет проводить Трамп. Понятно, что молниеносно с его приходом боевые действия со стороны ВСУ не прекратятся», — отметил Швыткин.

Ранее Трамп прокомментировал свое обещание по Украине фразой «есть еще полдня». Президент США ответил на вопрос о своем обещании завершить конфликт на Украине за сутки после вступления в должность.