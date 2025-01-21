В России заявили о бросившем вызов Трампу Зеленском

Марков: Зеленский бросил вызов Трампу в ходе выступления в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский бросил вызов американскому лидеру Дональду Трампу во время выступления в швейцарском Давосе. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

«В команде Трампа есть пророссийские голоса, заявил сегодня Зеленский. Зеленский бросил Трампу вызов. Вот прямо сегодня. И пытается сплотить Европу против Трампа. Он выступил в Давосе на форуме не столько как лидер Украины, сколько как лидер Европы», — написал Марков.

Также политолог перечислил озвученные Зеленским тезисы, а в завершении поста задался вопросом о реакции Трампа на выступление украинского лидера.

Ранее Зеленский пожаловался, что в окружении Трампа есть лишние голоса. «Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали, чтобы голосов вокруг президента Трампа было больше для того, чтобы он четко понимал детали», — сказал Зеленский.