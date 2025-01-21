В российском регионе осудят госслужащего из-за отключения электричества у 12 тысяч жителей

В Хакасии пройдет суд над главой Усть-Абаканского РЭС из-за отключения света

В Хакасии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника Усть-Абаканского РЭС филиала «Россети Сибирь» — «Хакасэнерго», по вине которого в регионе отключалась электроэнергия в период аномальных холодов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 293 УК РФ («Халатность»). Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый не организовал надлежащую работу диспетчеров по контролю за нагрузкой на кабельно-воздушных линиях. В результате 8 и 11 декабря 2023 года из-за аномальных холодов без воды и света остались 12,5 тысячи жителей региона. После аварий произошел падеж сельскохозяйственных животных. Граждане были вынуждены направиться в здание аэропорта Абакана для обогрева.

13 января жители 11 улиц во Владивостоке остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.