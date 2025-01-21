В Славянске прозвучали взрывы

В Славянске сообщили о серии взрывов

В Славянске прозвучала серия взрывов. Об этом со ссылкой на источники в городе сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Славянске громко. Видимо, прилеты», — приводятся в публикации слова собеседника канала.

Кроме того, сообщается о взрывах в занятом Вооруженными силами Украины Краматорске. Избранные Киевом местные власти информацию не комментировали.

Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после 319 взрывов. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.