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13:25, 21 января 2025Бывший СССР

В Славянске прозвучали взрывы

В Славянске сообщили о серии взрывов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Ivano-Frankivsk region / Reuters

В Славянске прозвучала серия взрывов. Об этом со ссылкой на источники в городе сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Славянске громко. Видимо, прилеты», — приводятся в публикации слова собеседника канала.

Кроме того, сообщается о взрывах в занятом Вооруженными силами Украины Краматорске. Избранные Киевом местные власти информацию не комментировали.

Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после 319 взрывов. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

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