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13:37, 21 января 2025Мир

В ВОЗ отреагировали на выход США из организации

Жазаревич: ВОЗ сожалеет о решении США выйти из организации
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из организации. Такое заявление сделал официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич, передает РИА Новости.

«Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации», — отметил Жазаревич.

Представитель международной организации подчеркнул, что ВОЗ играет ключевую роль в защите здоровья и безопасности людей во всем мире и выразил надежду на то, что власти США пересмотрят свое решение.

20 января республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов. Одним из первых решений нового хозяина Белого дома стал выход страны из Всемирной организации здравоохранения.

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