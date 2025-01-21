В ВОЗ отреагировали на выход США из организации

Жазаревич: ВОЗ сожалеет о решении США выйти из организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из организации. Такое заявление сделал официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич, передает РИА Новости.

«Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации», — отметил Жазаревич.

Представитель международной организации подчеркнул, что ВОЗ играет ключевую роль в защите здоровья и безопасности людей во всем мире и выразил надежду на то, что власти США пересмотрят свое решение.

20 января республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов. Одним из первых решений нового хозяина Белого дома стал выход страны из Всемирной организации здравоохранения.