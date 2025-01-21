Врач назвала причины появления позывов к мочеиспусканию ночью

Терапевт Уильямс: Частое мочеиспускание ночью указывает на инфекции и диабет

Каждый третий человек старше 30 лет испытывает частые позывы к мочеиспусканию ночью, считает врач-терапевт Зоуи Уильямс. Причины появления этой проблемы она назвала The Sun.

Уильямс отметила, что никтурия — потребность часто мочиться — обычно бывает у пожилых и прогрессирует с возрастом. Также возможными причинами этого состояния она назвала инфекции мочевыводящих путей, диабет, менопаузу у женщин или проблемы с предстательной железой у мужчин. Кроме того, терапевт отметила, что иногда ночные позывы к мочеиспусканию провоцируют кофеин, алкоголь и некоторые лекарственные препараты.

Врач добавила, что могут помочь решить проблему упражнения Кегеля, так как они укрепляют мышцы тазового дна, однако выполнять их надо правильно, в противном случае могут появиться боли в животе. Также она рекомендовала не откладывать визит к врачу.

Ранее медсестра Давина Ричардсон назвала нормальную частоту мочеиспускания за ночь. По ее словам, для людей младше 60 лет потребность в туалете один раз за ночь не является чем-то необычным.