Врач предупредил о частой ошибке при лечении геморроя

Колопроктолог Винников: Самолечение геморроя может усугубить симптомы

Многие пациенты, обнаружив у себя симптомы геморроя, начинают лечиться народными средствами и тем самым могут усугубить свое состояние, предупредил колопроктолог Алексей Винников. Его слова приводит «Газета.Ru».

Одной из самых частых ошибок Винников назвал длительное игнорирование симптомов геморроя, из-за чего люди не обращаются за помощью вовремя. Он отметил, что на ранних стадиях заболевание может почти не беспокоить: вокруг анального отверстия образуются шишки геморроидальные узлы, затем воспаление нарастает. На этом этапе появляются боль, зуд и ощущение давления внизу живота при упражнении кишечника. «Такое состояние порой мешает человеку не только двигаться или сидеть, но даже просто лежать», — отметил врач.

Винников считает, что хуже игнорирования симптомов геморроя может быть только самолечение. По его словам, некоторые пациенты прибегают к самым разным народным методам лечения: прикладывают к больному месту сырой картофель, алоэ и пиявок, заваривают разнообразные травы и делают паровые ванночки. «В результате все эти действия оказывались не только бесполезны, но иногда даже усугубляли самочувствие больного человека», — утверждает эксперт.

Врач указал, что после такого самолечения может обостриться воспаление наружных узлов и начаться сильное анальное кровотечение. Нередко в таких случаях единственным вариантом улучшить состояние пациента является хирургическая операция.

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