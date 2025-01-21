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11:38, 21 января 2025Забота о себе

Врач перечислила неочевидные причины онемения пальцев

Терапевт Уильямс назвала одной из причин онемения пальцев неудобную позу во сне
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Одной из причин онемения пальцев на руках может стать неудобная поза во сне, считает терапевт Зоуи Уильямс. Неочевидные причины такого состояния врач назвала изданию The Sun.

Доктор объяснила, что покалывание или онемение пальцев по ночам зачастую является признаком защемления нервов рук. По ее словам, если немеют большой, указательный и средний пальцы, это может указывать на синдром запястного канала, при котором происходит сдавливание срединного нерва. Если покалывает в безымянном пальце и мизинце, вероятнее всего, сдавлен локтевой нерв. Врач подчеркнула, что чаще всего сдавление нервов вызывает неудобная поза конечностей во сне или длительный упор на локоть.

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Кроме того, как отметила Уильямс, причиной онемения могут стать повреждение нервов из-за приема некоторых лекарств, дефицит витаминов, а также диабет и злоупотребление алкоголем.

Ранее Уильямс назвала неочевидную причину постоянной слабости и усталости. По ее словам, симптомы могут возникать из-за недостаточного потребления воды.

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