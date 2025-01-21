Врачи удалили женщине считавшуюся неоперабельной опухоль мозга

Daily Mail: Британский нейрохирург удалил женщине опухоль мозга через глазницу

Многодетная мать из Великобритании Рувимбо Кавия стала первым человеком в Великобритании, которому врачи удалили опухоль головного мозга через отверстие в глазнице. Об этом сообщает Daily Mail.

Нейрохирурги из Университетской больницы Лидса NHS Trust, Великобритания, инновационным методом удалили женщине менингиому, располагавшуюся в подмозговом пространстве за глазами, — этот тип опухоли из-за своего расположения долгое время считался неоперабельным. Чтобы удалить злокачественное новообразование, хирурги сделали небольшой разрез рядом с ее глазом и использовали крошечную камеру (эндоскоп), чтобы аккуратно сместить глаз в одну сторону и добраться до задней части глазницы.

Затем врачи срезали фрагмент кости и через получившееся отверстие при помощи гибкой трубки удалили опухоль. Возле левого глаза пациентки остался только маленький шрам. Оперативное вмешательство заняло всего три часа, в тот же день Кавия была на ногах. Нейрохирург Асим Шейх, комментируя свою работу, объяснил, что прежние методы доступа к опухоли требовали воздействия на довольно большую часть мозга.

Если вы нажмете на мозг слишком сильно, сдвинете его или попытаетесь раздвинуть ткани, это может привести к судорогам у пациентов, а таким образом мы даже не прикасаемся к нему. Это труднодоступная область, и новый метод обеспечивает прямой доступ к опухоли без какого-либо давления на мозг Асим Шейх нейрохирург

Операция Рувимбо Кавии была проведена в феврале 2024 года. Три месяца спустя 40-летняя женщина вернулась к работе в реабилитационном центре для перенесших инсульт пациентов. Она признается, что ее родные относились к экспериментальному вмешательству скептически. «У меня не было выбора — соглашаться или нет. Боль была слишком сильной. Я даже не думала о том, что операцию делают впервые, мне просто было нужно, чтобы опухоль удалили», — призналась она Кавия.

Ранее уролог Иосиф Клушкин рассказал, как удалил из мочевого пузыря пациента камень огромных размеров. Отправившись в Ленинградскую область в командировку, россиянин ощутил сильную тупую боль в пояснице и вызвал скорую помощь.