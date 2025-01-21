ВСУ атаковали Россию через два часа после инаугурации Трампа. Удары наносились по нефтебазе и авиазаводу

Губернатор Анохин заявил о попытке БПЛА ВСУ атаковать завод в Смоленской области

Украинские военные в ночь на 21 января атаковали шесть российских регионов. Удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) начались через два часа после инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Целью беспилотников Украины могли стать нефтебаза под Воронежем и авиационный завод в Смоленске. Ночью были слышны взрывы в Ростовской, Саратовской, Белгородской и Брянской областях. Позднее в аэропортах Казани и Ульяновска ввели план «Ковер» — ограничение на вылет и прилет самолетов из-за возможной опасности атаки БПЛА.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По нефтебазе под Воронежем мог ударить украинский «Бобер»

Прежде всего подверглась атаке беспилотников Воронежская область. Уже поздним вечером в понедельник, 20 января, несколько дронов заметили в Лискинском районе, средства ПВО и РЭБ их сбили.

При этом один украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы. В итоге начался пожар. В то же время известно, что никто из людей не пострадал.

Mash пишет, что, по одной из версий, нефтяную базу в Воронежской области мог атаковать двух с половиной метровый дрон-камикадзе «Бобер». Насколько известно, дальность его полета составляет до 1000 километров, а максимальное время — до семи часов. На данный момент в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Украинские дроны несколько раз атаковали Смоленск

Рой украинских беспилотников успел атаковать Смоленск в ночь на 21 января. Уже в 00:20 раздался взрыв, позже, в 00:40, был еще один хлопок. Всего было около десяти взрывов в регионе. Смоленский глава Василий Анохин подтвердил, что город подвергся массированному налету беспилотников ВСУ.

В частности, один из БПЛА попал в жилой дом в Заднепровском районе Смоленска. По словам местных жителей, дрон попал по крыше здания, после чего началось возгорание. В итоге огнем были охвачены и повреждены по меньшей мере шесть этажей.

Затем, примерно в 1:35, украинский дрон упал рядом с клинической больницей в Заднепровском районе Смоленска. По данным Mash, целью украинских ударов здесь, предварительно, был Смоленский авиационный завод.

В два часа ночи электричество отключилось в нескольких многоэтажках Смоленска. Также ненадолго пропало водоснабжение, но вскоре все восстановили.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные ответили на массированную атаку ВСУ

По данным Министерства обороны России, за ночь сбито около 55 БПЛА Украины над шестью российскими регионами. Почти половина из них — 22 — в небе над Брянской областью.

Затем еще 12 беспилотников сбили над Ростовской областью, 10 — над Смоленской, 6 — над Воронежской, 4 — над Саратовской. О пострадавших гражданах и повреждениях инфраструктуры в ведомстве не сообщили.

Российские военные ответили на массированную атаку ВСУ. В частности, как отмечает Mash, войска уже нанесли удар по военным объектам в нескольких регионах Украины. В том числе целью стал аэродром ВСУ в Миргороде — он находится в Полтавской области.