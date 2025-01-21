Украинские военные в ночь на 21 января атаковали шесть российских регионов. Удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) начались через два часа после инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
Целью беспилотников Украины могли стать нефтебаза под Воронежем и авиационный завод в Смоленске. Ночью были слышны взрывы в Ростовской, Саратовской, Белгородской и Брянской областях. Позднее в аэропортах Казани и Ульяновска ввели план «Ковер» — ограничение на вылет и прилет самолетов из-за возможной опасности атаки БПЛА.
По нефтебазе под Воронежем мог ударить украинский «Бобер»
Прежде всего подверглась атаке беспилотников Воронежская область. Уже поздним вечером в понедельник, 20 января, несколько дронов заметили в Лискинском районе, средства ПВО и РЭБ их сбили.
При этом один украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы. В итоге начался пожар. В то же время известно, что никто из людей не пострадал.
Mash пишет, что, по одной из версий, нефтяную базу в Воронежской области мог атаковать двух с половиной метровый дрон-камикадзе «Бобер». Насколько известно, дальность его полета составляет до 1000 километров, а максимальное время — до семи часов. На данный момент в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.
Украинские дроны несколько раз атаковали Смоленск
Рой украинских беспилотников успел атаковать Смоленск в ночь на 21 января. Уже в 00:20 раздался взрыв, позже, в 00:40, был еще один хлопок. Всего было около десяти взрывов в регионе. Смоленский глава Василий Анохин подтвердил, что город подвергся массированному налету беспилотников ВСУ.
В частности, один из БПЛА попал в жилой дом в Заднепровском районе Смоленска. По словам местных жителей, дрон попал по крыше здания, после чего началось возгорание. В итоге огнем были охвачены и повреждены по меньшей мере шесть этажей.
Затем, примерно в 1:35, украинский дрон упал рядом с клинической больницей в Заднепровском районе Смоленска. По данным Mash, целью украинских ударов здесь, предварительно, был Смоленский авиационный завод.
В два часа ночи электричество отключилось в нескольких многоэтажках Смоленска. Также ненадолго пропало водоснабжение, но вскоре все восстановили.
Российские военные ответили на массированную атаку ВСУ
По данным Министерства обороны России, за ночь сбито около 55 БПЛА Украины над шестью российскими регионами. Почти половина из них — 22 — в небе над Брянской областью.
Затем еще 12 беспилотников сбили над Ростовской областью, 10 — над Смоленской, 6 — над Воронежской, 4 — над Саратовской. О пострадавших гражданах и повреждениях инфраструктуры в ведомстве не сообщили.
Российские военные ответили на массированную атаку ВСУ. В частности, как отмечает Mash, войска уже нанесли удар по военным объектам в нескольких регионах Украины. В том числе целью стал аэродром ВСУ в Миргороде — он находится в Полтавской области.