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11:38, 21 января 2025Россия

ВСУ нанесли удар по российскому городу и вызвали пожар

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Целью атаки стал приграничный город Шебекино. Из-за обстрела со стороны соседнего государства на территории населенного пункта начался пожар. Огнем охвачена кровля одного дома, еще десять домовладений были повреждены.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Белгородская область остается одним из наиболее страдающих от атак российских регионов. Ранее 21 января дрон ВСУ ударил по одной из автодорог региона в момент передвижения по ней автомобиля. Ранения получили два человека.

ЖЗЛ
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