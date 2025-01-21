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14:57, 21 января 2025Мир

Захарова призвала расследовать американскую пропаганду инклюзивности и многообразия

Захарова: Необходимо расследовать распространяемую США пропаганду инклюзивности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Перед международным сообществом стоит необходимость расследовать десятилетиями распространяемую США пропаганду инклюзивности и многообразия. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вот чем должны заниматься легитимные международные инстанции — расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, «пропаганда этой чуши» за десятилетия поломала множество жизней. «Что теперь делать сотням и сотням тысяч, которым навязали идеологию ампутации здоровых половых органов и их замены на искусственные?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов.

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