Захарова призвала расследовать американскую пропаганду инклюзивности и многообразия

Захарова: Необходимо расследовать распространяемую США пропаганду инклюзивности

Перед международным сообществом стоит необходимость расследовать десятилетиями распространяемую США пропаганду инклюзивности и многообразия. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вот чем должны заниматься легитимные международные инстанции — расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, «пропаганда этой чуши» за десятилетия поломала множество жизней. «Что теперь делать сотням и сотням тысяч, которым навязали идеологию ампутации здоровых половых органов и их замены на искусственные?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов.