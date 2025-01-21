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20:21, 21 января 2025Мир

Захарова раскритиковала Трампа за решение по Кубе

Захарова: Причины включения Кубы в список спонсоров терроризма США непонятны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Официальный представителя МИД России Мария Захарова раскритиковала решение президента США Дональда Трампа включить Кубу в американский список государств — спонсоров терроризма. Об этом стало известно из комментария, опубликованного на официальном сайте МИД.

Захарова отметила, что причины, по которым Кубу вновь включают в данный перечень государств, непонятны. «Совершенно очевидно, что на самом деле речь идет не о борьбе с терроризмом. Предыдущая американская администрация заявила об отсутствии каких-либо свидетельств поддержки Кубой международного терроризма. И это остается неоспоримым фактом», — говорится в заявлении.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, восстановление Кубы в этом санкционном перечне преследует своей целью дальнейшее ужесточение финансово-экономических ограничительных мер в расчете на дестабилизацию обстановки и смену власти на острове.

Дипломат подчеркнула, что Москва будет и далее оказывать необходимую поддержку Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований о прекращении незаконной блокады острова со стороны США.

Ранее Захарова призвала расследовать американскую пропаганду инклюзивности и многообразия. Она заявила, что «пропаганда этой чуши» за десятилетия поломала множество жизней.

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