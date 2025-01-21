Зеленский отверг идею надежды на добрую волю нескольких столиц

Зеленский: Мы не можем надеяться на добрую волю нескольких столиц

Когда речь идет о безопасности Европы, Украина не может надеяться на добрую волю нескольких столиц. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Европе нужно активизироваться и сделать больше долгосрочной работы, чтобы обеспечить настоящую энергетическую независимость. Вы не можете продолжать покупать газ у Москвы, в то же время ожидая гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил о незаинтересованности США в Украине и Европе. Он вспомнил саммит по безопасности 2023 года в Сингапуре, на котором представители США открыто сказали, что Европа для них на третьем месте по приоритетам.