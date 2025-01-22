На российских подростков обрушилась эпидемия облысения. Они не могут справиться со стрессом и лысеют уже в 15 лет

Трихолог Цаллагова: выпадение волос у подростков спровоцировано сильным стрессом

Российские подростки 15-16 лет стали все чаще жаловаться на стремительную потерю волос. «Лента.ру» решила выяснить у врачей, что именно спровоцировало эпидемию алопеции у молодых людей и есть ли способы остановить облысение в столь юном возрасте.

Специалисты подтверждают, что в последние годы проблема подросткового облысения действительно носит массовый характер. При этом отмечается, что, как правило, молодые люди приходят к врачу уже со второй-третьей степенью алопеции, что означает патологическое частичное или полное выпадение волос на голове и других участках тела.

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Почему лысеют российские подростки?

Проблема может быть вызвана различными факторами или их совокупностью, говорит трихолог сети клиник ЦИДК Цаллагова. К наиболее распространенным причинам она относит следующие:

генетическая предрасположенность. Именно эта форма облысения чаще всего может манифестировать в подростковом возрасте.

Наследственная потеря волос — одна из основных причин выпадения волос у подростков, особенно у мальчиков. Эта форма алопеции зачастую проявляется как раз в возрасте 15-16 лет. У девочек такая форма облысения встречается реже, но тоже возможна, особенно в случае гормональных нарушений Александра Пашкова трихолог

неправильное питание, в частности, дефицит белка, ненасыщенных жирных кислот, витаминов и микроэлементов;

аутоиммунные заболевания;

трихотилломания, при которой наблюдается самоповреждение — неконтролируемое выдергивание волос;

заболевания кожи головы, такие как грибковые инфекции, себорейный дерматит, рубцовые процессы;

частое использование фена, утюжка, окрашивание и другие агрессивные процедуры, а также ношение причесок, вызывающих излишнее натяжение волос, например, тугих пучков.

Однако, по словам Цаллаговой, в последние годы отмечается значительный рост обращений подростков к трихологам, у которых выпадение волос спровоцировано сильным стрессом. «Если раньше алопеция в юном возрасте считалась редким явлением, сейчас она встречается довольно часто. Немаловажную роль в этом играют эмоциональное напряжение, экзамены, конфликты в семье и школе. Все эти факторы могут стать причиной диффузной алопеции, при которой волосы выпадают равномерно по всей голове», — предупреждает врач.

Стресс может не только запустить алопецию в юном возрасте, но и усугубить ее течение, продолжает врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова. По ее словам, на фоне длительного нервного перенапряжения может произойти массовая потеря волос. В этом случае проблема может носить как временный характер (когда после устранения всех триггеров выпадение волос прекращается и они отрастают вновь), так и постоянный.

Как предупредить подростковую алопецию?

Снизить риск развития алопеции у подростков поможет соблюдение ряда профилактических мер. Врачи советуют молодым людям пересмотреть свой образ жизни, а для начала — скорректировать питание. Рацион должен быть богат витаминами, минералами, белками и полезными жирами, необходимыми для здоровья волос.

Немаловажное значение играют регулярные физические нагрузки, достаточный сон и отказ от вредных привычек — это способствует укреплению организма в целом и волос в частности Изабелла Цаллагова трихолог

Врач также советует молодым людям освоить техники релаксации, медитацию, йогу и другие методы, которые помогают контролировать стресс и снижать его негативное воздействие на здоровье.

Немаловажен и специальный уход за волосами. Необходимо регулярно мыть голову, используя при этом мягкие, неагрессивные шампуни, соответствующие типу волос и кожи головы, говорит дерматолог Пашкова. А вот чрезмерно частое мытье или применение слишком сильных моющих средств может нарушить баланс и способствовать выпадению волос.

Фен и укладочные средства нужно использовать умеренно. Горячий воздух и агрессивные химические вещества могут повреждать волосы, делая их более ломкими и склонными к выпадению, предостерегают трихологи.

Депрессии и эмоциональные перегрузки являются триггерами алопеции. Поддержка подростка в сложные моменты жизни, общение с родителями или психологом помогут ему минимизировать влияние стресса на здоровье волос. Важно избегать длительного нервного перенапряжения и поддерживать баланс между учебой, отдыхом и хобби Александра Пашкова трихолог

Не стоит, по словам дерматолога, злоупотреблять химическими процедурами (окрашивание, химическая завивка или выпрямление волос) и тугими прическами, такими как «конский хвост» или пучок. Также она посоветовала защищать волосы в жаркую погоду с помощью головных уборов, кондиционеров и спреев с UV-защитой, чтобы снизить негативное воздействие ультрафиолетовых лучей.

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Если же волосы все-таки начали выпадать, Цаллагова призвала молодых людей не стесняться и не замалчивать проблему, а как можно скорее обратиться к трихологу, чтобы он установил причины и подобрал терапию, соответствующую реальному диагнозу.

Как лечить, если волосы уже выпали?

Лечение алопеции у подростков зависит от причины выпадения. Терапия может быть местной (наружное применение специальных лосьонов, стимулирующих рост волос), может включать прием внутрь препаратов, влияющих на рост волос и состояние кожи. Также остановить облысение могут физиотерапевтические процедуры: лазеротерапия, мезотерапия, плазмотерапия, экзосомальная терапия и другие процедуры, которые стимулируют рост волос и улучшают состояние кожи головы.

В некоторых случаях в качестве крайней меры врачи могут предложить операцию по пересадке волос. Если же облысение вызвано стрессом, подростку рекомендуется психотерапия, необходимая для того, чтобы он научился справляться с эмоциональным напряжением.

В составе комплексного лечения алопеции, как правило, назначается и коррекция питания, добавила Пашкова.

Недавние исследования показали, что недостаток витаминов и минералов может способствовать выпадению волос, поэтому важно проводить коррекцию рациона, включив в него витамины группы B, витамин D, железо и цинк. Биологически активные добавки с биотином и другими микроэлементами могут быть полезными, но их назначение также должно быть согласовано с врачом Александра Пашкова трихолог

Среди подходящих для лечения при андрогенной алопеции средств для наружного применения дерматолог назвала миноксидил и финастерид.

В лечении аутоиммунной алопеции, продолжила она, доказали свою эффективность кортикостероиды, топические иммунотерапии и препараты с биологическим действием (например, JAK-ингибиторы). Последние, по словам Пашковой, становятся все более популярными, однако это сложный и дорогостоящий метод.

В заключение эксперты напомнили, что лечение облысения и подбор лекарственных средств должны проводиться исключительно под контролем врача. Это позволит избежать побочных эффектов и достичь наилучших результатов. При этом самолечение может привести к ухудшению состояния кожи головы и ускорению потери волос.