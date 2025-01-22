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08:43, 22 января 2025Мир

Американец сравнил Путина с главой семьи и позавидовал России

Мартиндэйл: Россия похожа на большую семью, Путин — ее глава, а в США все воюют
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Американец Даниэл Мартиндэйл, который два года по собственной инициативе работает в украинском тылу на стороне России, сравнил РФ с большой семьей, а президента Владимира Путина — с ее главой. Он позавидовал, что в России дела идут лучше, чем в США, где все воюют, его слова приводит ТАСС.

«В США в основном все воюют друг с другом. Россия, по крайней мере сегодня, больше похожа на большую семью. Да, некоторые дети могут быть усыновлены. Возможно, они не делятся друг с другом всем, как следовало бы. Некоторые из детей уже взрослые. Некоторые из них еще совсем малыши. И поэтому у вас возникают конфликты. Это никогда не доходит до войны, как в США», — объяснил свою точку зрения американец.

По его словам, Путин выступает в роли главы семьи, решающего проблемы. «Надеюсь, что в Соединенных Штатах дела пойдут лучше, но я могу с уверенностью сказать, что в России дела идут лучше», — заключил Мартиндэйл.

Находясь на украинской территории, Мартиндэйл два года передавал России координаты военных объектов Вооруженных сил республики (ВСУ). Эта информация не раз помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу противника.

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