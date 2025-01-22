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17:30, 22 января 2025Силовые структуры

Бывшего замминистра МЧС России отдали под суд за аферу с квартирой в Москве

СК направил в суд дело экс-замглавы МЧС Барышева об афере с квартирой в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего замглавы МЧС России Павла Барышева, обвиняемого в афере с квартирой в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Расследование дела было завершено еще в ноябре 2024 года. Помимо махинаций, бывшему замминистра вменяется фальсификация доказательств в суде.

По данным следствия, Барышев с 2017-го по 2019 год изготовил подложные документы, дающие ему право на получение жилья. Он предоставил их суду и добился вынесения решения о выделении ему квартиры. На этом основании замглавы МЧС получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству от его действий следствие оценивает в 20 миллионов рублей. На похищенную недвижимость наложен арест.

О возбуждении уголовного дела в отношении Барышева стало известно в сентябре 2024 года.

Его назначили заместителем главы МЧС 2 февраля 2017 года. До этого он занимал пост начальника Академии гражданской защиты МЧС. Освобожден от должности замминистра в мае 2021-го.

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