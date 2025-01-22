Американская модель Эмили Ратаковски снялась в красном бикини в шезлонге

Американская модель Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в крошечном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 29,5 миллиона подписчиков.

33-летняя манекенщица показала, как провела выходные. На одном из фото она предстала в шезлонге в ярко-красном бикини, состоявшем из топа с узкими чашками и V-образных трусов. При этом знаменитость распустила волосы, выделила глаза черной подводкой и обвела контур губ коричневым карандашом.

Также модель сняла крупным планом свой полуобнаженный бюст в указанном наряде.

Ранее в январе австралийская модель Габриелла Эпштейн поделилась фотографиями в экстремально открытом бикини.