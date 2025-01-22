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16:41, 22 января 2025Мир

Эрдоган расплакался

Эрдоган расплакался во время прощания с жертвами трагедии на горнолыжном курорте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расплакался во время прощания с жертвами трагедии на горнолыжном курорте. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

«Эрдоган не смог сдержать слез на церемонии прощания с жертвами вчерашней трагедии на горнолыжном курорте», — передает агентство.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 66 человек не удалось спасти в результате пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая.

В свою очередь, президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану.

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