Эрдоган расплакался во время прощания с жертвами трагедии на горнолыжном курорте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расплакался во время прощания с жертвами трагедии на горнолыжном курорте. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

«Эрдоган не смог сдержать слез на церемонии прощания с жертвами вчерашней трагедии на горнолыжном курорте», — передает агентство.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 66 человек не удалось спасти в результате пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая.

В свою очередь, президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану.