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09:00, 22 января 2025Наука и техника

Европа запустит геостационарный спутник с квантовым шифрованием

В Европе запустят геостационарный спутник, использующий квантовое шифрование
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: E. Briot / Thales Alenia Space

В Европе планируют запустить геостационарный спутник, использующий квантовое шифрование. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Бюджетное финансирование на создание оборудования для обеспечения квантового шифрования получили компании Thales Alenia Space и Hispasat. Срок исполнения контракта — два года. Бюджет — 104 миллиона евро.

Генеральный директор Hispasat Мигель Пандуро заявил, что «внедрение ключей шифрования с помощью квантового протокола станет сдвигом парадигмы в безопасных коммуникациях будущего, где космос и спутники будут сконфигурированы как идеальная инфраструктура для передачи данных на большие расстояния».

Ранее издание European Spaceflight со ссылкой на на компанию ArianeGroup сообщило, что первую ступень и два боковых твердотопливных ускорителя P120 ракеты Ariane 6 собрали для второго ее пуска.

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