Финляндия задействует ракетный катер в миссии НАТО на Балтике

Финляндия задействует ракетный катер типа Hamina в миссии НАТО Baltic Sentry

Финляндия задействует ракетный катер типа Hamina в миссии НАТО Baltic Sentry по защите подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщает командование Военно-морских сил Финляндии.

«Военно-морские силы вскоре разместят ракетный катер типа Hamina в составе первой постоянной военно-морской группы НАТО», — говорится в заявлении.

Ранее финские правоохранители задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. В Хельсинки считают, что данное судно является частью так называемого российского теневого флота.