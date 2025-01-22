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14:43, 22 января 2025Мир

Финляндия задействует ракетный катер в миссии НАТО на Балтике

Финляндия задействует ракетный катер типа Hamina в миссии НАТО Baltic Sentry
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rabbesandelin / Wikimedia

Финляндия задействует ракетный катер типа Hamina в миссии НАТО Baltic Sentry по защите подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщает командование Военно-морских сил Финляндии.

«Военно-морские силы вскоре разместят ракетный катер типа Hamina в составе первой постоянной военно-морской группы НАТО», — говорится в заявлении.

Ранее финские правоохранители задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. В Хельсинки считают, что данное судно является частью так называемого российского теневого флота.

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