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12:17, 22 января 2025Путешествия

Каждый пятый россиянин заявил о разочаровании во время путешествий

19 процентов россиян заявили о разочаровании во время путешествий
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Более 40 процентов россиян никогда не путешествуют в одно и то же место дважды, одна из причин — разочарование во время поездок. Соответствующий опрос провел сервис «Купибилет», данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование показало, что только 23 процента россиян ездят в одно и то же место. Треть опрошенных (41 процент) никогда не возвращаются в уже посещенные места, а 36 процентов имеют ряд любимый точек, куда изредка приезжают снова.

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Основной причиной, по которой туристы не хотят возвращаться в одно и то же место дважды, стало желание увидеть что-то новое (36 процентов). Каждый пятый россиянин (19 процентов) заявил о разочаровании поездками и нежелании их повторять.

При этом 17 процентов путешественников утверждают, что уже все посмотрели. Слишком высокую стоимость для повторной поездки отметили 13 процентов опрошенных, 8 процентов пожаловались на сложную дорогу и плохой сервис (7 процентов).

Ранее другой опрос показал, что половина россиян готова отказаться от путешествия из-за особенностей местной кухни. При этом 13 процентов туристов всегда выбирают направления для поездок по специфике блюд.

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