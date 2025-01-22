Китай за год нарастил импорт инертных газов из России

Китай за 2024 год нарастил импорт инертных газов из России в три раза

Китай за 2024 год нарастил импорт инертных газов из России в три раза — до 115,7 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные китайской таможни.

Подчеркивается, что данный показатель стал максимальным с 2015 года, начиная с которого доступны данные таможни. Инертные газы применяются в газовой и газово-дуговой сварке в металлургии, в строительстве, автопроме. Также они необходимы для получения сверхчистых металлов.

Больше всего КНР импортировала российский гелий — на 111,5 миллиона долларов. Кроме того, Пекин покупал селен — на 2,3 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что импорт различного оборудования из России в Китай за прошлый год вырос почти на треть — до 1,03 миллиарда долларов. Также отмечается, что больше всего за год в КНР ввозили из России оборудование и части ядерных реакторов — их купили на 342,6 миллиона долларов.

13 января стало известно, что товарооборот между Россией и КНР в 2024 году увеличился на 1,9 процента, достигнув новой рекордной отметки в 244,81 миллиарда долларов.