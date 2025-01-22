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11:10, 22 января 2025Мир

КНДР перешла к нейтральному тону после слов Трампа

КНДР выбрала нейтральный тон в отношении США после слов Трампа о ядерной державе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jason Lee / Reuters

КНДР выбрала нейтральный тон в отношении США после слов американского президента Дональда Трампа, охарактеризовавшего Северную Корею как ядерную державу. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что северокорейские государственные СМИ отказались от провокационной риторики в заметках о церемонии инаугурации Трампа. Так, главная газета КНДР Rodong Sinmun ограничилась двумя предложениями о приведении политика к присяге в качестве 47-го президента США.

Ранее бывший американский советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что избранный президент США Дональд Трамп во второй свой срок может пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом или же сам посетит Пхеньян. Он уточнил, что оба варианта развития событий вполне вероятны, так как Трамп уже стал первым американским президентом, встретившимся с Ким Чен Ыном, и провел с ним переговоры.

Теперь же новоизбранному лидеру США, по мнению Болтона, остается только решить: пригласить ли генерального секретаря КНДР в Белый дом или самому посетить Пхеньян.

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