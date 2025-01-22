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12:54, 22 января 2025Из жизни

Кот-пожарный Толик стал участником международной премии

В Москве кота-прапорщика из пожарной части номинировали на «Лохматый Оскар»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Telegram-канал «МЧС Москвы»

В Москве кота-пожарного по кличке Толик номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь», которую также называют «Лохматым Оскаром». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Толик стал участником номинации «Братья наши меньшие». Он уже несколько лет несет службу в 89-й пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве и состоит в отряде «Семенычи». Кот часто спит в кабинете начальника пожарной части, любит появляться на занятиях пожарных и ловит мышей, ящериц и птиц. «Сам по себе кот очень спокойный, ласковый и дружелюбный», — говорится на сайте.

В декабре 2024 года Толику даже присвоили уникальное звание прапорщика внутренней службы «за добросовестное выполнение кошачьих обязанностей». Товарищи сделали для кота миниатюрные погоны. Ему также планируют сшить настоящую форму МЧС России в миниатюре.

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Международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» вручают в Зеленоградске с 2019 года. В жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из нескольких стран. Номинантами на премию становятся животные, совершившие важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ.

Ранее сообщалось, что кота Сергея, которого уволили из магазина в Зеленоградске из-за доноса, номинировали на «Лохматый Оскар». Он несколько лет встречал покупателей и даже обзавелся собственным рабочим местом.

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